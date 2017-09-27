Уфа торжественно встретила Кубок чемпионата мира FIFA Фото: Олег Яровиков Уфа торжественно встретила Кубок чемпионата мира FIFA Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Тур по стране главного трофея мирового первенства по футболу продолжается. Уфа — четвертый город России, который встретил Кубок чемпионата мира FIFA. В столице Башкирии он пробудет до 1 октября.

Торжественный прием кубку организовали на площади имени Салавата Юлаева.

«Это 6 кг 175 грамм чистого золота. Прикасаться к трофею могут только победители и главы государств», — объяснили организаторы большого российского тура кубка.

За 123 дня трофей преодолеет более 27 тысяч км. Кубок чемпионата мира FIFA в Уфе смогут увидеть все желающие.

«Сегодня у нас замечательное событие в рамках тура чемпионата мира по футболу. Находясь рядом с этим кубком испытываешь определенное волнение, потому что знаешь, что менее чем через год, капитан команды-победительницы поднимет над головой этот трофей и весь мир будет встречать эту ситуацию, — сказал глава Башкирии Рустэм Хамитов. — Мы будем болеть и переживать за нашу команду. Футбол в нашей республике развивается по нарастающей. Мы видим результаты нашего клуба «Уфа».

Любой уфимец может сделать фотографию с легендарным трофеем. Он будет ждать жителей столицы республики в специальном шатре в торговом центре «Мега» на улице Рубежной, 174. Доступ к кубку будет организован в порядке живой очереди через регистрацию на сайте.

После Уфы футбольный трофей отправится в Пермь.