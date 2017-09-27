Декада пожилых в Башкирии: бесплатные музеи и медобследования, скидки на продукцию, концерты и конкурс красоты Фото: Минтруда РБ Декада пожилых в Башкирии: бесплатные музеи и медобследования, скидки на продукцию, концерты и конкурс красоты Фото: Минтруда РБ

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

1 октября в Башкортостане стартует Декада пожилых людей. К этому празднику в республике приурочены различные тематические мероприятия. Что ждет граждан почтенного возраста в первые дни октября, выяснило агентство «Башинформ».

1 октября с 12.00 до 18.00 пенсионерам республики предлагается бесплатно посетить уфимский мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история» на «ВДНХ-Экспо» (ул. Менделеева, 158). Ознакомиться с историей Отечества можно по предъявлении пенсионного удостоверения.

Также в этом году не оставят без внимания население пенсионного возраста башкирские товаропроизводители. С 30 сентября по 2 октября совхоз «Алексеевский» предоставляет скидку в размере 10% на молочную продукцию во всех фирменных магазинах при предъявлении пенсионного удостоверения. Торговый дом «Башспирт» с 29 сентября по 5 октября устанавливает льготные условия для приобретения линии бальзамов.

4 октября пенсионеры, а также все уфимцы могут бесплатно посетить гала-концерт VI Республиканского фестиваля творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!». Он пройдет в уфимском Конгресс-холле, здесь соберутся самые яркие самодеятельные артисты — финалисты зональных этапов по городам и районам. Всего в творческом состязании в этом году участвовали 2,5 тысячи человек. Самый пожилой — 88-летний участник конкурса. Вход свободный, начало в 17.00

В этот же день в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» начнут работу выставки «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» и «Здоровье и долголетие», которые пройдут в режиме «нон-стоп» и обещают стать настоящим праздником для мудрых, элегантных людей, уверенных, что слово «старость» не имеет к ним никакого отношения.

Посетителям предоставляется возможность посетить мастер-классы «Комплексная оценка здоровья. Особенности пожилого возраста», лекции «Как справляться со стрессом, депрессией и укреплять психосоматическое здоровье», «Как сохранить молодость». До 6 октября на площадке будут проходить бесплатные диагностика и обследования в выездных Центрах здоровья и в передвижных медицинских модулях; консультации по вопросам социальных выплат, налогового законодательства, пенсионного обеспечения, медико-социальной экспертизы, ярмарка вакансий для граждан пожилого возраста.

Любители активного досуга смогут получить навыки и знания по декоративно-прикладному творчеству, визажу, прическам, садоводству, а также скандинавской ходьбе, йоге, бальным танцам, принять участие в сеансе одновременной игры по шахматам.

На площадке «ВДНХ-Экспо» выступят участники проекта «Живи активно!», концертную программу представит Народный университет третьего возраста. Здесь же впервые состоится финал конкурса красоты среди граждан зрелого возраста «Серебряная Уфа». Проведение выставок поддержали известные музыканты — Елизавета и Руслан Воротниковы, они выступят с джазовым концертом. Большим сюрпризом для любителей театра и литературы будут творческие встречи с кумирами — любимыми артистами Олегом Хановым и Нурией Ирсаевой, писателем и журналистом Аллой Докучаевой.

Медицинские специалисты в разные дни проведут мероприятия по геронтологии, кардиологии, неврологии, эндокринологии, травматологии и ортопедии, цереброваскулярным заболеваниям, медицинской реабилитации, санаторно-курортному лечению, паллиативной помощи и уходу за пожилыми. Подробная программа выставки-форума представлена на сайте БВК.

В первые дни октября традиционно ветеранов труда будут поздравлять в каждом трудовом коллективе региона. В муниципалитетах задача чествовать граждан пожилого возраста возложена на администрации и Советы ветеранов.

В настоящее время в Башкортостане насчитывается 927 тысяч граждан старшего пенсионного возраста, что составляет 22,8 процента от численности населения республики. С 2015 года эта цифра выросла на три процента.