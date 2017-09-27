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27 сентября Среда

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В Минздраве Башкирии прокомментировали информацию о якобы сбежавшем из психиатрической клиники пациенте

ОБЩЕСТВО

В Минздраве Башкирии прокомментировали информацию о якобы сбежавшем из психиатрической клиники пациенте Фото: автор

В Минздраве Башкирии прокомментировали информацию о якобы сбежавшем из психиатрической клиники пациенте Фото: автор

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В местных СМИ появилась информация, что в Уфе ведется розыск мужчины, самовольно ушедшего из городской психиатрической клиники №1. Кроме того, 26 сентября в соцсетях неизвестные стали распространять ориентировку на пациента и аудиозапись, в которой женщина сообщает о сбежавшем маньяке, педофиле и извращенце в одном лице. Он якобы ушел из клиники, посетил дом матери, живущей в Советском районе, где переоделся.

Агентство «Башинформ» обратилось в пресс-службу Министерства здравоохранения Башкортостана за комментарием.

«По состоянию на 18.00 26 сентября нам подтвердили, что в стационаре все пациенты находятся на своих местах и получают стационарное лечение. Никто ниоткуда не сбегал», — сообщили в ведомстве.

Теги: медицина, пациенты
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