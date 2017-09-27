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27 сентября Среда

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Представители Башкортостана примут участие в I Международном конкурсе «Великий Шелковый путь»

КУЛЬТУРА

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Представители Башкортостана примут участие в I Международном музыкальном конкурсе «Великий Шелковый путь» в Казахстане. Об этом сообщает группа «Интересный Казахстан».

Национальный телеканал «Qazaqstan» 30 сентября запускает музыкальный телепроект «Silk Way Star», в котором примут участие исполнители девяти стран и регионов. Организаторы планируют на одной сцене собрать известных артистов из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Турции, Азербайджана, Грузии, России — Башкортостана и Татарстана. Как рассказала генеральный продюсер компании «Adam Media Plus» Динара Адам, участники будут представлять свою страну и состязаться за право называться лучшим артистом Великого Шелкового пути.

Музыкальное шоу будет длиться три месяца, в течение которых телезрители увидят 12 концертов. Оценивать выступления известных исполнителей будут профессиональные артисты и продюсеры международного уровня. Транслировать шоу будут во всех странах-участницах проекта на самых рейтинговых телеканалах. Финалиста конкурса объявят в декабре. Победителем станет не только исполнитель, но и страна, которую он представляет.

Теги: музыкальные конкурсы
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