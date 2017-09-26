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УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирский предприниматель-коневод и путешественник Денис Умутбаев отправился в Балканские страны.

«Цель любого моего путешествия — познать лучше мир и рассказать миру о Башкортостане», — говорит Денис.

Он планирует посетить Черногорию, Албанию, Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину.

«Всегда было интересно посетить этот уголок Европы, так как он очень самобытен. Да к тому же для наших соотечественников въезд безвизовый», — поделился Денис с корреспондентом агентства «Башинформ».

Денис сообщил, что уже не помнит, какие по счету страны он посещает, но «распаковывает уже третий десяток стран». До места он добирается на самолете, а на местности ездит на общественном транспорте и автостопом.

Путешественник останавливается в хостелах. Денис сообщил, что сейчас находится в хостеле в городе Будва в Черногории, а его владельцем является наш земляк Ильдус Равилов из Кармаскалов.

Денис Умутбаев у себя на родине известен тем, что возрождает коневодство в Башкортостане. Так же он активно пропагандирует башкирский язык — его видеоролик, где иностранцы читают стихотворение Рами Гарипова «Родной язык», набрал большое количество просмотров.