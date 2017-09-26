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Комиксы, видеоигры и «разговорники» на остановках - как жители республики предлагают поддерживать башкирский язык

ОБЩЕСТВО

Комиксы, видеоигры и «разговорники» на остановках - как жители республики предлагают поддерживать башкирский язык Фото: Олег Яровиков

Комиксы, видеоигры и «разговорники» на остановках - как жители республики предлагают поддерживать башкирский язык Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Исполком Всемирного курултая башкир продолжает принимать предложения по изучению башкирского языка. За неделю от жителей республики пришло почти три десятка писем. Их авторы предлагают довольно оригинальные идеи — причем не только по совершенствованию методики преподавания башкирского языка в школах, но и по его популяризации среди взрослых и детей.

Так, депутат городского совета города Сибая Виктор Тюрин выступил с предложением разместить в общественных местах плакаты-«разговорники».

«Идею я подсмотрел в Петербурге: там по городу развешаны таблички с памятными датами, толкованием слов, нормами произношения. В нашем случае можно было бы делать своеобразные разговорники на двух или трех языках — слова или элементарные фразы на русском и башкирском или русском, башкирском и английском языках. Чтобы человек, стоя на остановке, например, или в общественном транспорте без особых усилий мог запоминать слова, — комментирует свое предложение Виктор Тюрин. — Если идея получит одобрение, мы готовы взяться за реализацию проекта в Сибае. Тем более что жители города нас в этом начинании поддерживают».

Многие предложения из «банка идей» касаются того, как сделать изучение башкирского языка простым и интересным, а сам язык модным: например, создать единую платформу — онлайн-школу, которая объединила бы не только методическую литературу, но и газеты, видеозаписи спектаклей, концертов на башкирском языке, открытые уроки от лучших учителей и мастер-классы специалистов. Начинать учить башкирский язык предлагают с детского сада — для этого нужны кубики и электронные звуковые плакаты, которые «умеют» произносить башкирский алфавит. Тех, кто постарше, могут увлечь комиксы и видеоигры на башкирском языке, также в числе предложений — перевести популярные фильмы и сериалы, снабдив их русскими субтитрами.

Если у вас есть конструктивные предложения по изучению башкирского языка, присылайте их на электронную почту: kurultay-ufa@mail.ru.

По словам председателя Исполкома Всемирного курултая башкир Амира Ишемгулова, все предложения будут приняты во внимание при разработке проекта госпрограммы, направленной на сохранение и развитие башкирского государственного языка. Лучшие из них будут представлены к финансированию из фонда поддержки языков, созданного по недавнему указу главы РБ.

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Теги: башкирский язык, курултай башкир
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