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26 сентября Вторник

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В Башкирии обещают раннюю зиму - МЧС

ОБЩЕСТВО

В Башкирии обещают раннюю зиму - МЧС Фото: автор

В Башкирии обещают раннюю зиму - МЧС Фото: автор

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Метеорологи прогнозируют аномально холодную зиму. О том, учитывают ли подобные прогнозы в МЧС, ведут ли подготовку к погодным явлениям, 26 сентября на пресс-конференции в региональном представительстве агентства «Интерфакс» рассказал начальник ГУ МЧС России по РБ Марат Латыпов.

«На то он и прогноз: может оправдаться, а может и не оправдаться. Реальный прогноз дается на три дня. У меня немного другая информация: ожидаются значения, которые являются в среднем многолетними. Возможны резкие перепады температур. Прогноз на зиму вряд ли сейчас будет правильным и оправданным, — сообщил спикер. — Единственное, что обещают, так это раннюю зиму — снежный покров установится в ноябре».

По словам Марата Латыпова, в настоящее время есть опасность сильных заморозков и выпадения снега.

Среди осуществляемых мер безопасности начальник ведомства назвал предупреждение дальнобойщиков по рации об опасных явлениях на трассах.

«Отправляем оперативные группы, проверяем пункты обогрева, — добавил он. — Кроме этого, взаимодействуем со всеми коммунальными службами. Работа ведется во всех направлениях, как в области пожарной безопасности, так и при ликвидации ЧС. Уже сейчас идет активная подготовка к зиме. Проверяются водные объекты, переправы, места рыбной ловли. Ведется профилактическая работа с населением».

Республиканское МЧС со ссылкой на данные метеорологов информирует, что зима 2017-2018 годов в стране будет традиционной в большинстве регионов, не будет отличаться от предыдущих. Только восточные регионы России могут почувствовать некоторые изменения, обусловленные изменением климата на всей планете. По этой причине перемены погоды будут более резкими, чем обычно, в целом это не испортит общую картину.

Теги: МЧС, прогнозы, погода, профилактика
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