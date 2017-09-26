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УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Своим подвигом он возвеличил родную землю, сообщила газета «Красная Башкирия» в июне 1947 года. Что Сталин написал об Александре Матросове и почему художникам трудно давался его портрет, выяснили корреспонденты издания. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Саша своим подвигом возвеличил родную землю», — отмечается в газете. Многие мастера искусства и литературы посвятили свои произведения Александру Матросову и его бессмертному подвигу. В июне 1947 года «Красная Башкирия» напечатала новый портрет Матросова, написанный художником Яковом Хастом. Как выяснилось, художник, создавая портрет героя, столкнулся с некоторыми трудностями. Дело в том, что мастеру пришлось писать портрет по единственной сохранившейся фотокарточке рядового Матросова.

В беседе с корреспондентом издания 75-летний художник заявил: «Работа по созданию портрета Александра Матросова не только является благодарной, но и ответственной. Мы имеем только одну фотокарточку, которая не особенно точно передает черты лица Матросова. Поэтому мне в процессе работы пришлось обратиться ко многим товарищам за консультацией».

Вот что рассказали художнику люди, лично знавшие Александра Матросова.

«Он пришел к нам в апреле 1941 года. Невысокого роста, голубоглазый, живой и подвижный, как ртуть — таким его запомнили у нас все воспитатели и воспитательницы», — сообщил Н. Ополев.

«Саша Матросов учился у меня. Голубоглазый юноша с уверенным взглядом и спокойным мужественным лицом. Все, за что брался Саша, всегда доводил до конца», — рассказала учительница П. Белокарева.

«Коренастый светловолосый русский парень — таким мы помним Сашу Матросова, человека огромной внутренней силы, непоколебимой веры в нашу победу. Он стремился к встрече с противником, это был настоящий солдат», — отмечали однополчане.

Каждый день на поверке в роте полка, где служил гвардии рядовой Матросов, все слушают, как старшина торжественно читает первую фамилию в послужной книге: «Герой Советского Союза, гвардии рядовой Матросов Александр Матвеевич». И правофланговый взволнованно отвечает: «Погиб смертью храбрых в боях с немецкими захватчиками!» На минуту воцаряется торжественная тишина.

«Мне хочется, чтобы в такую минуту перед строем находился этот портрет дорогого нашего земляка, как память о бессмертном подвиге во имя Родины», — говорит художник.

В издании отмечается, что Яков Хаст написал четыре портрета Героя Советского Союза Александра Матросова, который вызывает чувство восхищения своей необыкновенной силой воли и высоким благородством.

Справка. Александр Матросов родился на Украине в Екатеринославе в 1924 году. Существует также версия, что он уроженец деревни Кунакбаево Учалинского района Башкирии, а настоящее имя его — Шакирьян Мухамедьянов. В апреле 1941 года Матросов прибыл в Уфимскую детскую трудовую колонию. В 1943-м отправился на фронт добровольцем, служил в стрелковом батальоне. 27 февраля 1943 года героически погиб в бою в районе деревни Чернушки Псковской области. Александр рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл вражескую амбразуру. Ценой своей жизни он обеспечил продвижение вперед наших стрелков. За этот поступок Александр Матросов был приставлен к награде Героя СССР посмертно. В сентябре 1943 года Иосиф Сталин написал в приказе: «Великий подвиг товарища Матросова должен служить примером воинской доблести и героизма для всех воинов Красной Армии». Имя Матросова было присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку, а сам он стал первым советским воином, зачисленным навечно в списки части.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.