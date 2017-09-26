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Роберт Нигматулин имеет реальный шанс возглавить науку России: началось тайное голосование на выборах президента РАН

ПОЛИТИКА

Роберт Нигматулин имеет реальный шанс возглавить науку России: началось тайное голосование на выборах президента РАН Фото: Мирон Доровских

Роберт Нигматулин имеет реальный шанс возглавить науку России: началось тайное голосование на выборах президента РАН Фото: Мирон Доровских

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Тайное голосование по выборам президента РАН началось в 10 утра по московскому времени. Его итоги планируют подвести сегодняна вечернем заседании. В бюллетене кандидаты будут впервые перечислены в алфавитном порядке (раньше первым шел кандидат, рекомендованный президиумом Академии).

Накануне кандидаты в президенты РАН по очереди представили свои предвыборные программы, рассказав о планах действий в случае избрания, и ответили на несколько коротких вопросов. Кандидаты главным образом рассказывали о своих программах, опубликованных на сайте РАН еще до собрания.

От этого жанра отклонился Роберт Нигматулин, который, в частности, призвал «вернуть ощущение счастья молодым ученым» и не впадать в уныние, ведь «русским и советским ученым было гораздо тяжелее, но они никогда не теряли веру в страну». «Наука — это как комнатное растение: ухаживаешь за ней, поливаешь — будет результат», — цитирует Нигматулина ТАСС.

После выступлений кандидатов слово дали их сторонникам: в поддержку каждого из пяти кандидатов выступило по четыре человека. Некоторые выступавшие напоминали о карьерном пути своего кандидата в академических структурах, опыте руководства и взаимодействия с чиновниками. А, например, академик Александр Лисицын, агитируя за Роберта Нигматулина, подчеркивал личные качества будущего президента — по словам Лисицына, «новый президент должен быть не просто бойцом, а орлом».

Участники обсуждения соглашались, что все претенденты на пост главы РАН в высшей степени его достойны и представили интересные предложения по реформированию академии, многие из которых пересекались. «Все программы в какой-то мере отражали очень хорошее человеческое беспокойство, что нашу Академию надо поднимать», — заявил в своем выступлении академик Геннадий Сакович.

Каждый участник общего собрания может проголосовать за одного кандидата. Если по итогам первого тура голосования ни один кандидат не наберет достаточного количества голосов, проводятся второй и при необходимости третий тур. Если же президента не удается избрать после трех туров, назначаются новые выборы.

Как уже сообщал «Башинформ», впервые в истории Российской академии наук ее президентом может стать человек, который имеет прямое отношение к Башкирии. Академик Роберт Нигматулин является ученым с мировым именем, имеет колоссальный опыт управления академической наукой. Он долгие годы работал на различных руководящих должностях как в академической, так и вузовских системах. Являясь членом президиума РАН, он лучше многих других знает проблемы на местах, например, в свое время с нуля создал крупный академический институт в Тюмени в составе Сибирского отделения РАН, 13 лет руководил крупным подразделением РАН — ее Уфимским научным центром, одновременно являясь президентом Академии наук РБ. В последние годы успешно руководил крупнейшим институтом океанологии РАН, а теперь является его научным руководителем.

Теги: РАН, выборы, Роберт Нигматулин
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