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26 сентября Вторник

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В Уфе стартует олимпиада возможностей «Абилимпикс»

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе стартует региональный отборочный этап национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Церемония открытия состоится в среду, 27 сентября в колледже статистики, информатики и вычислительной техники (начало в 13.30).

В мероприятии примут участие члены организационного комитета, эксперты, участники по компетенциям. Здесь же будет организован видео-мост с площадками регионального чемпионата — Стерлитамакским многопрофильным профессиональным колледжем и Салаватским колледжем образования и профессиональных технологий.

В рамках деловой программы будут обсуждены вопросы по организации соревнований регионального этапа, состоится презентация Ресурсного центра инклюзивного профобразования. К примеру, в нем создана лаборатория программирования, которая полностью адаптирована для обучающихся с нарушением слуха (глухие, слабослышащие) и зрения (слепые, слабовидящие).

В этот же день будет организован круглый стол на тему: «Межведомственное взаимодействие по проблемам развития инклюзивного профессионального образования: состояние, проблемы, перспективы развития». Проблемы и перспективы механизмов содействия занятости инвалидов, успешные практики межведомственного взаимодействия в содействии трудоустройству лиц с инвалидностью, тенденции развития профессионального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в РБ – все эти вопросы обсудят в ходе дискуссии.

В четверг, 28 сентября состоятся соревнования по 11 компетенциям для обучающихся профессиональных образовательных организаций и по шести компетенциям для школьников на восьми площадках в Уфе, Стерлитамаке, Салавате.

Для тех, кто не участвует в соревнованиях, запланированы профориентационные мероприятия на базе Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники.

С 9.30 до 13.30 городской Центр занятости организовывает аукцион профессий, уроки профориентации для учащихся столичных коррекционных школ. Преподаватель УКСИВТ проведет мастер-класс, в ходе которого продемонстрирует этапы проектирования и построения различных 3-D моделей (по заготовленным матрицам), научит создавать Web-приложения и мобильное приложение на тему «Мини-чат»: возможность регистрации и авторизации, создание группы в режиме реального времени».

Много актуальной информации подготовлено и для родителей. Так, специалисты Центра правовой информации проконсультируют их по составлению устных и письменных справок по юридическим вопросам, заявлений, жалоб и других документов правового характера, ответят на любые интересующие вопросы по юриспруденции.

В пятницу, 29 сентября подведут итоги. Победителей будут чествовать на двух площадках: в УКСИВТ и Салаватском колледже образования и профтехнологий.

Теги: образование, олимпиады для людей с инвалидностью
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