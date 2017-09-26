В трагедии на Инзерских зубчатках есть и вина государства - Константин Толкачёв Фото: Рушана Ибраева В трагедии на Инзерских зубчатках есть и вина государства - Константин Толкачёв Фото: Рушана Ибраева

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Во время выездного совещания рабочей группы Госсобрания Башкортостана по развитию экологического законодательства в Белорецком районе произошел трагический инцидент. Со скалы сорвались альпинисты из Свердловской области. 25-летняя девушка скончалась на месте. 31-летний мужчина с переломами был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Депутаты и члены рабочей группы стали не только очевидцами случившегося, но самостоятельно организовали спасение пострадавшего.

«Во-первых, выражаю соболезнования и слова поддержки родным и близким пострадавших. Созвонился с главврачом больницы, мужчина уже переведен из реанимации. В ближайшие дни его должны забрать родственники, — написал в Facebook председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. — Во-вторых, выражаю благодарность депутатам и членам рабочей группы Эдуарду Мустафину, Ильдару Исангулову, Вячеславу Аброщенко, Александру Гончарову, Антону Сазонову, Роману Шайхутдинову, Ильнару Алимбекову, которые не растерялись в сложной ситуации и приняли решение не ждать помощи. Фактически им пришлось шесть часов нести пострадавшего на носилках через скалы и лес. Если бы не их слаженные действия, еще неизвестно, как бы завершилась эта история».

По словам спикера республиканского парламента, в этой трагедии есть и вина государства, не обеспечившего профилактических мер во избежание несчастья. «К сожалению, любой стихийный поход на природу связан с возможностью получения не только приятных ощущений, но и впечатлений иного свойства: встреча с медведем, травма, изменение погоды и так далее, которые не всегда заканчиваются благополучно и несут прямую угрозу для жизни. В этой ситуации человеку помощи ждать неоткуда, остается надеяться только на себя. На одно из ближайших заседаний в ноябре мы пригласим руководство регионального МЧС и зададим накопившиеся вопросы по этому поводу», — добавил Константин Толкачев.