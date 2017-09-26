УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Команда военно-патриотического клуба морской пехоты «Витязь-Юниор» РОО морских пехотинцев РБ «Витязь» из Межгорья заняла первое место на втором межрегиональном слете кадетских корпусов, кадетских классов и военно-патриотических клубов «Кадетская слава». Слет прошел в Свердловском кадетском корпусе имени М.В. Банных в городе Сысерть Свердловской области. В нем приняли участие команды со всей России, сообщает пресс-служба Общественной палаты РБ.

По словам руководителя региональной общественной организации морских пехотинцев РБ «Витязь» Олега Галина, мероприятие было посвящено 200-летию со дня кончины выдающегося флотоводца России, святого праведного воина Федора Ушакова.

Команды показывали свое мастерство и состязались в прохождении пешеходных и водных туристических этапов, ориентировании на местности, выполнении армейских спецзаданий: стрельбе, разминировании, радиационной, химической и биологической защите, тактической медицине. Также на конкурсе демонстрировались навыки автономного выживания, выполняемые на определенном тактическом фоне, прохождение дистанции по пересеченной местности с тактическим заданием в полном снаряжении, преодоление тропы разведчика на тактическом поле с выполнением учебно-боевых задач и последующим оборудованием места временного укрытия.

Инициатором проведения слета выступила Общероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун» (Москва).