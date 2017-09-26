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УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирская государственная филармония им. Х. Ахметова открывает новый 79-й концертный сезон. 28 сентября любителей классики ждут в Малом (Органном) зале. Единственный концерт в Уфе даст известный органист из Казани Рубин Абдуллин.

Пианист и органист, педагог и музыкально-общественный деятель, ректор, профессор Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова, народный артист Республики Татарстан и Российской Федерации выступит с программой «Органный собор». Музыкант исполнит сочинения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Ф. Мендельсона-Бартольди, Ф. Листа.

Среди многочисленных учеников Рубина Кабировича – уфимская органистка, заслуженная артистка РБ Эльвира Хайрутдинова.

В этот день филармония готовит для своих зрителей сюрпризы. Представление начнется уже в фойе. Любителям классики предложат салонную музыку, под которую можно будет станцевать бальные танцы. Гурманам – эксклюзивные пирожные и отборный кофе от частных кондитеров.

Как сообщили в пресс-службе филармонии, также в этот день состоится открытие художественной выставки Светланы Мухаметгареевой под названием «Дорога 555». На своей выставке в фойе Органного зала филармонии автор представит свои сценографические проекты к ярким культурным событиям, новые и уже известные работы.

Светлана – известный уфимский живописец, график, художник-сценограф. Долгие годы она работала режиссером ГУП ТРК «Башкортостан». И вот уже шесть лет Светлана творит в качестве художника-постановщика Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова. Ни одно крупное мероприятие, как филармонического, так и республиканского уровней, не проходят без ее участия. Это Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии», федеральные сабантуи, мюзиклы «Аленький цветочек» и «Сказка о Спящей царевне и семи богатырях» и другие.

Имя Светланы известно и за рубежом. В 2011-2013 годах персональные выставки художницы состоялись в городах Европы. В прошлом году работы Мухаметгареевой были представлены в выставочном проекте во Франции в рамках «Недели русской культуры». К слову, ее картины находятся в частных коллекциях России, Франции, Италии, Австрии, Германии, Турции.