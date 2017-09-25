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В Уфе выберут Мастера поэтического слова

КУЛЬТУРА

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе выберут Мастера поэтического слова. Необычный вечер в формате конкурса планируется провести в ноябре в Башкирском театре оперы и балета. Мероприятие подведет первый годовой итог поэтического проекта «Йөрәк һүҙе» («Слово сердца») телеканала «Курай».

За 2017 год в эфир вышло 56 выпусков проекта, участие в нем приняли известные писатели, поэты, актеры, певцы, общественные деятели. Для финала их них будут выбраны 12 дуэтов. Голосование пройдет в соцсетях с 1 по 30 октября.

«Завершающий поэтический вечер нашего проекта хотелось бы сделать настоящим праздником башкирского языка. Сейчас мы ведем большую подготовительную работу», — рассказала руководитель проекта Наиля Сафаргулова.

Подобный проект — поэтический поединок или «Первый чемпионат по поэтическому слову» прошел в 2015 году в Башкирском драматического театре имени Мажита Гафури. Он состоялся в рамках Бала поэзии, приуроченного к завершению Года литературы. Тогда на Бал собрались не только участники проекта, который в течение девяти месяцев шел в эфире телеканала «Россия — Башкортостан», но и представители культурной общественности.

Теги: литература, башкирский язык
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