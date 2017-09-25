УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане в Год экологии разработали проект постановления правительства, принятие которого даст право ограничить въезд транспорта в отдельные зоны населенных пунктов. Это касается мест, в которых наблюдается пятикратное превышение предельно допустимой концентрации автомобильных выбросов. Информация о превышении показателей поступает от Башгидромета.

Запрет может вводиться на въезд любого транспорта, кроме принадлежащего жителям этого района, спецтехники, экстренных служб, доставщиков скоропортящихся продуктов. Подобные меры существуют во многих странах с плохой экологией.

Разработчик законопроекта — Министерство экологии и природопользования РБ. Проект вынесен на общественное обсуждение.