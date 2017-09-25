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25 сентября Понедельник

Уфа   °

Известный музыкант Рамил Гайзуллин представил башкирское искусство в Казахстане

КУЛЬТУРА

Фото:

Фото:

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Известный кураист Рамил Гайзуллин принял участие в ХIХ Международном фестивале «Музыкальная Сарыарка». Фестиваль прошел в Караганде (Казахстан). В нем приняли участие профессиональные исполнители и коллективы из Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Турции, Швейцарии, Израиля, США.

Башкирский музыкант выступал с академическим оркестром им. Татимбета. Играл башкирскую народную песню «Урал» с импровизацией, сольно исполнил «Гильмиязу», дирижировал песней «Азамат» и пьесой «Фатима» Нура Даутова.

Маэстро также принял участие в гала-концерте «Мои друзья – мое богатство», посвященном 70-летию заслуженного деятеля Казахстана, профессора, генерального секретаря Международной организации «Тюрксой» Дюсена Касеинова. В его честь на аллее звезд был установлен памятный знак.

«В Караганде я выступал впервые. Для казахов башкирская музыка и курай представляют большой интерес. Когда нас принимал аким Карагандинской области, от имени всех музыкантов на приеме меня попросили сыграть на курае. Такие поездки, пропагандирующие башкирское искусство, очень важны для нашей республики, — говорит Рамил Гайзуллин. — В октябре и ноябре меня снова пригласили принять участие в концертах в Астане и Караганде».

Рамил Гайзуллин — заслуженный артист России, народный артист Башкортостана, основатель Национального оркестра народных инструментов. Отметим, сегодня музыкант отмечает свой день рождения.

Теги: фестивали, народная музыка
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