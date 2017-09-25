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25 сентября Понедельник

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В Башкирии в первые дни октября будут чествовать пожилых жителей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в первые дни октября будут чествовать пожилых жителей Фото: Олег Яровиков

В Башкирии в первые дни октября будут чествовать пожилых жителей Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Традиционно декада пожилых людей, начинающаяся с празднования Международного дня пожилых людей, проходит с 1 по 10 октября во всех регионах страны. Встречи ветеранов, вручение памятных наград, концерты, бесплатное посещение музеев, благотворительные обеды для пенсионеров, встречи руководителей субъектов со старейшими гражданами и многое другое – вот то, чем отличаются первые дни октября от остальных дней в году.

В Республике Башкортостан будет проведено множество мероприятий, начиная от фестиваля «Я люблю тебя, жизнь!» и выставки «50 ПЛЮС» до праздничных вечеров и консультаций. Их основная цель — привлечение внимания к проблемам пожилых людей, оказание им максимальной моральной и материальной поддержки.

4 октября в уфимском Конгресс-холле состоится Гала-концерт 6-го Республиканского фестиваля творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!». В этот же день в выставочном комплексе ВДНХ-ЭКСПО начнет свою работу Выставка-форум «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста». На протяжении трех дней – с 4 по 6 октября – здесь будут проводиться различные круглые столы, бесплатное медицинское обследование, будут организованы различные консультации по вопросам социальной защиты населения, трудоустройства, налогового законодательства, пенсионного обеспечения, трудового законодательства и медико-социальной экспертизы, ярмарка вакансий для граждан зрелого возраста, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, макияжу, причёскам, а также скандинавской ходьбе, йоге и другим видам активного досуга.

В эти дни в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, по традиции, будут организованы концерты и вечера с участием детей, в том числе воспитанников социальных приютов.

Особое внимание будет уделено организации поздравления трудовыми коллективами граждан пожилого возраста. «Важно оказать заботу, поздравить и подарить отличное настроение, сказать спасибо каждому ветерану за беспримерные ратные и трудовые подвиги, бескорыстное служение Родине и народу», — отметили в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Теги: Международный день пожилых
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