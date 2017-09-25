Тяжкая доля: в Уфе женщины боролись за свои права Фото: Книжная палата РБ







Тяжкая доля: в Уфе женщины боролись за свои права Фото: Книжная палата РБ

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Уфе женский митинг привлек много публики. Среди главных вопросов — почему женщины лишены всех прав и имеют только обязанности. О борьбе «граждан третьего сорта» и умственном превосходстве мужчин рассказала газета «Вперед!» в марте 1917 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

24 марта 1917 года в Уфе в помещении Художественного электротеатра состоялся женский митинг, который привлек много публики, информировало издание местных социал-демократов. Женщины, в основном принадлежавшие к буржуазному кругу, призывали жительниц губернии бороться за равноправие в обществе.

«Женщины — это граждане даже не второго, а третьего сорта. Они лишены всех прав и имеют только обязанности, — обрисовала положение лидер женского движения Котлова. — Даже спорным считается вопрос — человек ли женщина. На днях Вейнингер в своей книге отрицает в женщине все человеческое: логику, мораль, даже способность чувствовать радость и горе», — сетует она. Митингующие отметили, что свобода, завоеванная русским народом, не простирается на женщин. Временное правительство, возвещая гражданам всеобщее избирательное право, не указало — «без различия пола». Уфимские женщины не желали быть вычеркнутыми из числа полноправных граждан и поэтому призвали дам объединиться и потребовать равноправия.

«Разве можно устранять от управления страной миллионы рабочих женщин, разве можно закрыть доступ в Учредительное собрание женщине-учительнице, на которую возложено просвещение народной массы?» — недоумевали митингующие. В то же время они признавали, что «женщины еще политически не воспитаны» и нужна соответствующая агитация.

На публичном мероприятии дамы-ораторы опровергали «дряхлую теорию об умственном превосходстве мужчины над женщиной». Они указывали также, что должны стремиться к полному уравнению заработка мужчины и женщины, к борьбе с проституцией; должны добиться признания за женщиной равенства с мужчиной в семье и обществе.

В завершение митинга была принята резолюция, которая гласила: «Уфимские женщины находят недопустимым устранение женщин от участия в политической жизни страны. Перед лицом свободы все равны! Мы требуем избирательных прав для женщин!».

Вместе с тем в газете отмечают, что на женском митинге было много «благих порывов», но мало данных, чтобы эти «благие порывы» претворились в дело. «Никто из говоривших не указал на классовую рознь женщин, вследствие чего женщины не способны бороться за политические права», — резюмировали в издании.

Справка. Основной работой австрийского философа и психолога Отто Вейнингера стала книга «Пол и характер. Принципиальное исследование», опубликованная в 1902 году. Она представляла собой исследование «мужского» и «женского» начала. По мнению автора, первому присущи высокий уровень развития сознания, созидание и аскеза. Второе является носителем примитивной модели сознания, непродуктивности и чувственности. В 23 года Вейнингер демонстративно покончил с собой в гостинице, выстрелив в сердце. Среди возможных причин его самоубийства многие называли «конфликт между проповедуемым им аскетизмом и собственной чувственностью».

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.