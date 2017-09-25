Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.65

EUR 69.07

25 сентября Понедельник

Уфа   °

В Башкирии определили сильнейших в греко-римской борьбе

СПОРТ

В Башкирии определили сильнейших в греко-римской борьбе

Фото: администрация г. Октябрьский

В Башкирии определили сильнейших в греко-римской борьбе

Фото: администрация г. Октябрьский

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Накануне во Дворце спорта города Октябрьского завершилось лично-командное первенство Башкортостана по спортивной борьбе (греко-римская борьба) среди юношей 2002-2003 г.р., посвященное памяти мастера спорта СССР Дмитрия Данилова.

Участие приняло 150 спортсменов из Октябрьского, Нефтекамска, Белорецка, Уфы, Янаула, Кумертау, Салавата, Стерлитамака. Они соревновались в 14 весовых категориях: 32, 35, 38, 42, 47, 50, 53, 59, 66, 69, 73, 85, 100, 120 кг. Сильнейшие борцы были награждены почетными грамотами и медалями. Победители представят республику на первенстве Приволжского Федерального округа в городе Саранске 20-22 октября, сообщили в администрации Октябрьского.

Справка. Дмитрий Данилов — мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, многократный чемпион мира и Европы среди ветеранов. С 2002 года Дмитрий Данилов совмещал профессиональный спорт с работой в должности председателя городского комитета по спорту и молодежной политике Октябрьского. В своей деятельности он уделял большое внимание развитию спорта высших достижений и развитию массового спорта, принимал активное участие в организации и проведении крупных спортивных соревнований международного уровня.

Теги: греко-римская борьба
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть