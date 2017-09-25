В Башкирии определили сильнейших в греко-римской борьбе Фото: администрация г. Октябрьский







В Башкирии определили сильнейших в греко-римской борьбе Фото: администрация г. Октябрьский

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Накануне во Дворце спорта города Октябрьского завершилось лично-командное первенство Башкортостана по спортивной борьбе (греко-римская борьба) среди юношей 2002-2003 г.р., посвященное памяти мастера спорта СССР Дмитрия Данилова.

Участие приняло 150 спортсменов из Октябрьского, Нефтекамска, Белорецка, Уфы, Янаула, Кумертау, Салавата, Стерлитамака. Они соревновались в 14 весовых категориях: 32, 35, 38, 42, 47, 50, 53, 59, 66, 69, 73, 85, 100, 120 кг. Сильнейшие борцы были награждены почетными грамотами и медалями. Победители представят республику на первенстве Приволжского Федерального округа в городе Саранске 20-22 октября, сообщили в администрации Октябрьского.

Справка. Дмитрий Данилов — мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, многократный чемпион мира и Европы среди ветеранов. С 2002 года Дмитрий Данилов совмещал профессиональный спорт с работой в должности председателя городского комитета по спорту и молодежной политике Октябрьского. В своей деятельности он уделял большое внимание развитию спорта высших достижений и развитию массового спорта, принимал активное участие в организации и проведении крупных спортивных соревнований международного уровня.