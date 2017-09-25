Стало известно о состоянии здоровья альпиниста, сорвавшегося с горы в Башкирии Фото: Рушана Ибраева Стало известно о состоянии здоровья альпиниста, сорвавшегося с горы в Башкирии Фото: Рушана Ибраева

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Состояние здоровья 31-летнего альпиниста из Екатеринбурга, сорвавшегося при спуске с горного хребта Инзерские зубчатки в Белорецком районе Башкирии, оценивается как удовлетворительное, он проходит обследование в Белорецкой ЦРКБ. Угрозы жизни нет.

Как стало известно агентству «Башинформ», у мужчины диагностирован перелом шейки бедра. Кроме этого ему оказывается вся необходимая психологическая помощь.

Напомним, ЧП произошло, когда группа альпинистов из Екатеринбурга осуществляла спуск с горы. Двое из них сорвались, девушка 1992 года рождения погибла на месте. Ее тело передано родным.

По некоторым данным, причиной падения покорителей гор могли стать нарушения правил безопасности.

Что стало причиной трагедии, выяснит доследственная проверка, которую проводит СУ Следственного комитета по РБ. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.