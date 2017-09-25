УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 25 сентября, Башкирская государственная филармония приглашает провести вечер в компании с джаз-дивой Мэлой Уолдрон и квартетом под управлением Олега Касимова.

Известная американская джазовая певица и пианистка Мэла Уолдрон выступит в Уфе впервые. Она из джазовой династии, ее отец — Мэл Уолдрон был известным джазменом. Исполнительница обладает широкими вокальными данными, играет не только джаз, но и R&B, и соул. В ее репертуаре помимо песен собственного сочинения присутствуют классические джазовые композиции. Мэла выступала во Франции, Бельгии, Китае, Малайзии и Италии, неоднократно гастролировала по России, в октябре 2015 года была гостем фестиваля «Золотой шлягер» в Могилеве.

В этот вечер в абонементе «Woman & Jazz» вместе с американской артисткой весь вечер на сцене джаз-квартет во главе с Олегом Касимовым. Сценический опыт джаз-бэнда велик: он выступает на крупных площадках с ведущими джазовыми вокалистами мирового уровня, гастролирующими в Уфе. Каждый участник — авторитетный музыкант с именем: Олег Касимов (саксофон), Игорь Атапин (клавишные), Феликс Аксенов (бас-гитара) и Антон Антонов (ударные).