УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Российская газета» пишет, что «Башкирия показала рекордный прирост легкового автопарка». – Это аналитическое агентство "Автостат" составило топ-30 регионов России по числу легковых автомобилей. «Самые высокие темпы роста среди лидеров оказались у Башкирии. За январь — август текущего года парк автомобилей в республике вырос на 26,7 процента. Если год назад по состоянию на 1 сентября машин было 23,6 тысячи, то в этом — уже 33,4 тысячи. По общему числу легковушек Башкирия оказалась на пятом месте после Москвы, где 132,8 тысячи автомобилей, Московской области (72,9 тысячи), Санкт-Петербурга (61,9 тысячи авто) и Татарстана (43,8 тысячи)».

«Коммерсантъ» вынужден по этому поводу заметить, что «Башкирские власти ограничат въезд и выхлоп». А если точнее, то «Министерство экологии и природопользования Башкирии разработало проект постановления республиканского правительства, наделяющий ведомство правом вводить ограничения на въезд транспорта в отдельные зоны населенных пунктов».

«Генпрокуратура опубликовала статистику преступлений по регионам России», сообщает НТВ, «"Криминальный рейтинг" регионов России: версия Генпрокуратуры», гласит «Пятый канал», «Генпрокуратура назвала топ-10 «самых криминальных» регионов России», — извещает РБК. Можно перечислять еще несколько десятков СМИ, которые не могут обойти вниманием эту тему, и все эти сообщения роднит то, что «Лидером по количеству преступлений за первые шесть месяцев 2017 года стала Москва… В Москве, как следует из документа, за названный период совершено почти 72 тыс. преступлений. Второе место по криминогенности заняла Московская область — количество зарегистрированных преступлений в регионе превысило 43 тыс. Тройку лидеров замкнул Краснодарский край, где было выявлено более 33 тыс. преступлений. Далее идут Челябинская область, Башкирия,…».

Словно для иллюстрации этого факта, те же несколько десятков федеральных СМИ, копируя друг у друга, публикуют информацию об жестоком избиении подростка в Салавате.

Но самое большое внимание приковано к трагедии на Инзерских зубчатках. ТАСС, например, сообщает, что «СК начал проверку по факту гибели туриста из Екатеринбурга в горах Башкирии»: «Следственные органы начали проверку по факту инцидента с туристами из Екатеринбурга на горном хребте Инзерские зубчатки в Башкирии, в результате которого один человек погиб, еще один пострадал. "Организована доследственная проверка. По предварительным данным, 23 сентября четверо туристов из Екатеринбурга совершили подъем на горный хребет Инзерские зубчатки. При спуске 25-летняя девушка и 31-летний парень сорвались и упали с высоты. Девушка скончалась на месте, парень доставлен в районную больницу города Белорецка", — сказала представитель следственного управления СК РФ по Башкирии Светлана Сатарова».

РИА «Новости» — одни из многих, которые передают об очередной «шутке» над нашими правоохранительными органами: «В Уфе проверяют сообщения о бесхозных предметах в торговом центре и отеле». «Уфимские полицейские проверяют два сообщения о бесхозных предметах в крупном торговом центре города "Мега" и гостинице "Хилтон", сообщил РИА «Новости» официальный представитель пресс-службы МВД по Башкирии».

РБК несет весть о том, что «Кировский районный суд Уфы обязал Министерство здравоохранения Башкирии обеспечить мужчину, у которого диагностировано редкое заболевание, медикаментами стоимостью 22 млн руб. в год. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте республиканской прокуратуры.

По заключению докторов, мужчине требуется непрерывная терапия с использованием препарата, однако он не мог купить его за свой счет и обратился в прокуратуру. После этого надзорный орган подал иск в Кировский районный суд Уфы».

А теперь – немного о хорошем. «Башкирия до 2026г направит на развитие моногородов 8,5 млрд руб», — сообщает «Интерфакс-Россия» — «Правительство Башкирии утвердило приоритетную региональную программу по комплексному развитию моногородов на 2017-2025 годы, сообщает пресс-служба республиканского правительства. В перечень башкирских моногородов входят 6 монопрофильных муниципальных образований: Белебей, Кумертау, Нефтекамск, Белорецк, Учалы и Благовещенск».

«Глаза агронома: российские фермеры осваивают беспилотники», — так броско назвало свой сюжет НТВ. Он не совсем о Башкирии. «На помощь фермерам приходят дроны. Эти маленькие, но очень умные устройства могут стать заменой традиционной сельхозавиации, потому что они гораздо дешевле, но при этом умеют обследовать поля и помогать определить, где требуется вмешательство хозяина». Но нашей республике досталось почетное место в финале: «Крупным хозяйствам разработчики предлагают готовые комплекты с курсами обучения за 1,2 млн рублей, но уверяют, что экономия окажется больше. Кое-где уже заручились поддержкой властей. Например, Минсельхоз Башкирии оплачивает своим фермерам половину стоимости. Покупать беспилотник в собственность, кстати, необязательно, можно и заказать услугу, когда приедет специалист и все обследует сам».