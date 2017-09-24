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В Уфе перенесли сроки кинофестиваля «Серебряный Акбузат»

КУЛЬТУРА

В Уфе перенесли сроки кинофестиваля «Серебряный Акбузат» Фото: Олег Яровиков

В Уфе перенесли сроки кинофестиваля «Серебряный Акбузат» Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе перенесли сроки проведения IV Международного фестиваля национального и этнического кино «Серебряный Акбузат». Вместо заявленных ранее дат 12-14 октября кинофестиваль пройдет 8-10 декабря. Об этом сообщает официальный сайт мероприятия.

IV Международный фестиваль национального и этнического кино «Серебряный Акбузат» задуман организаторами для популяризации творчества кинематографистов, создающих фильмы национального и этнического направления. Заявки принимались до 1 сентября. На три дня Уфа станет культурным центром и соберет режиссеров, актеров и продюсеров кино из разных регионов и стран. Вход на кинопоказы — свободный.

Учредители кинофестиваля: Правительство Республики Башкортостан, Министерство культуры РБ, киностудия «Башкортостан» при содействии Администрации г. Уфы.

Теги: кино
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