«Уфа» одержала победу над «Арсеналом» Фото: Олег Яровиков







«Уфа» одержала победу над «Арсеналом» Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Матч «Уфа» — «Арсенал» (Тула) прошел сегодня в Уфе. Футбольные команды встретились на стадионе «Нефтяник». В итоге ФК «Уфа» выиграл у «Арсенала» со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 77-й минуте записал на свой счет нигерийский нападающий Сильвестр Игбун. Таким образом, «Уфа» прервала свою серию из шести матчей без побед в РФПЛ.

«Уфа» (13 очков) располагается на десятом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Арсенал» (11) находится на 11-й строчке.

В минувшем сезоне эти команды встречались дважды. И оба раза победа была за «Уфой».