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Игра в Екатеринбурге закончилась поражением «Салавата Юлаева»

СПОРТ

УФА, 24 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня «Салават Юлаев» провел второй матч в рамках поездки по городам Урала и Поволжья. Уфимская команда сыграла с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. В итоге игра завершилась поражением «Салавата Юлаева» со счетом 0:4.

«Зрители долго не видели заброшенных шайб и большую часть встречи героями оставались вратари. Уфимцы очень активно провели первый период, проведя в атаке 6 минут и 55 секунд — на данный момент это лучший результат нашей команды за первые периоды, -сообщили в пресс-службе ХК. — Среди опасных моментов можно отметить передачу Георгия Бусарова на пятак Максиму Майорову (в итоге не дали бросить), выход Игоря Макарова 1 на 1 (Якуб Коварж парировал) и буллит Йоонаса Кемппайнена (Коварж отбил кистевой бросок). Наконец, был незасчитанный гол Тему Хартикайнена — форвард протолкнул шайбу за линию ворот рукой. Уфимцы так и не сумели забросить».

1:0 Василевский (Крикунов, Трямкин) 41:10

2:0 Чесалин (Торченюк) 45:32

3:0 Кучерявенко (Крикунов) 51:19

4:0 Бек (Лямин) 57:16 (пустые ворота)

Теги: хоккей
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