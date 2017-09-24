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24 сентября Воскресенье

Уфа   °

В Оренбурге завершились гастроли Башкирского театра драмы им. М. Гафури

КУЛЬТУРА

УФА, 24 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Впервые на сцене Оренбургского театра музкомедии прошли гастроли Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури.

В афише главного башкирского театра были самые яркие спектакли для детей и взрослых. Труппа показала четыре разножанровые постановки, среди которых музыкальная мелодрама «Цена счастья», комедия «Мамуля» и пиратская история для детей «Море. Остров. Клад». Среди заявленных спектаклей была и премьера прошлого театрального сезона — трагикомедия «Любишь — не любишь...», которая открыла гастрольный тур.

«За три дня наши актеры дали семь спектаклей: четыре детских и три вечерних. Актеров во главе с худруком театра Олегом Хановым принимали очень тепло. В Оренбурге многонациональный зритель — много башкир, татар, казахов, смотрели с удовольствием», — рассказала администратор театра Рима Зайнуллина.

Теги: гастроли
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