УФА, 24 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Впервые на сцене Оренбургского театра музкомедии прошли гастроли Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури.

В афише главного башкирского театра были самые яркие спектакли для детей и взрослых. Труппа показала четыре разножанровые постановки, среди которых музыкальная мелодрама «Цена счастья», комедия «Мамуля» и пиратская история для детей «Море. Остров. Клад». Среди заявленных спектаклей была и премьера прошлого театрального сезона — трагикомедия «Любишь — не любишь...», которая открыла гастрольный тур.

«За три дня наши актеры дали семь спектаклей: четыре детских и три вечерних. Актеров во главе с худруком театра Олегом Хановым принимали очень тепло. В Оренбурге многонациональный зритель — много башкир, татар, казахов, смотрели с удовольствием», — рассказала администратор театра Рима Зайнуллина.