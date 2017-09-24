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24 сентября Воскресенье

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МЧС предупреждает жителей Башкирии о заморозках до -3°

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

МЧС предупреждает жителей Башкирии о заморозках до -3 градусов. По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Башкортостан ночью 25 сентября местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на почве до 0 — 3°.

В связи с этим повышается вероятность возникновения бытовых пожаров в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения в связи с увеличением эксплуатации электронагревательных приборов, использования печного отопления. Кроме того, вероятна угроза для сельскохозяйственных культур.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует для защиты растений от заморозков обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой, не оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды. Также жителям напоминают о необходимости, уходя из дома, закрывть окна, балконные двери, выключать электроприборы, не допускать использование некачественных электроприборов.

Теги: погода, заморозки
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