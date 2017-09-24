УФА, 24 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В последние годы в Башкортостане отмечена тенденция стабильного падения добычи и потребления грунтовых вод. По данным филиала «Приволжский региональный центр ГМСН ФБГУ «Гидроспецгеология», в 2000 году общий объем забора подземных вод, с учетом потерь при транспортировке, составлял, 1,3 млн кубометров в сутки, а в 2016 году упал ниже 800 тыс. куб.м./сут. Использование этого вида ресурса для хозяйственно-питьевого водоснабжения за последние 16 лет сократилось практически вдвое. В прошлом году общий объем добычи подземных вод в Башкирии составил 698 тыс. куб.м. в сутки, что составляет 23% имеющихся в регионе запасов.

Основным потребителем подземной воды является население и социальные объекты (436 тыс. куб.м./сут., 75%) , на втором месте – промышленные и технические предприятия (123 тыс. куб.м./сут., 21%), на третьем – сельское хозяйство (25 тыс. куб.м./сут, 4%). При этом больше всего воды потребляют жители крупных городов, где проживает более 100 тыс. человек (269 тыс. куб.м./сут), затем идут малые города (105 тыс. куб.м./сут), а сельские населенные пункты, где проживает 40% населения региона, расходуют лишь 65 тыс. куб.м./сут. Такой дисбаланс можно объяснить характерным для крупных городов более широким использованием воды для бытовых целей.

Тенденцию устойчивого снижения общего объема потребления подземных вод эксперты объясняют влиянием целого комплекса причин. В последние годы промышленность переходит на новые технологии, использующие значительно меньшее количество воды. В сельском хозяйстве все большее распространение приобретает эффективное капельное орошение.

В быту водопотребление остается стабильным, и часто даже растет, однако многие населенные пункты имеют проблемы с добычей воды из подземных источников, связанных с сезонным колебанием уровня грунтовых вод, отражающихся как на их качестве, так и доступном объеме. К примеру, во время аномальной засухи 2010 года в целом ряде поселков-спутников Уфы вода полностью ушла из скважин и колодцев, что вынудило налаживать подвоз с помощью автоцистерн. Многие территории испытывают серьезный дефицит запасов подземных вод – в 3 районах Башкирии обеспеченность этим ресурсом для питья и бытовых нужд составляет всего 0,1-0,2 куб.м. на человека в сутки, в 6 районах – 0,2-0,5 куб.м. В таких условиях использование централизованных водозаборов на открытых источниках оказывается более эффективным и надежным, чем работа подземных скважин.