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24 сентября Воскресенье

Уфа   °

В Уфе фестиваль «Голоса России» открывает Сибирский хор

КУЛЬТУРА

УФА, 24 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня в Уфе открывается Всероссийский фестиваль хоров, ансамблей песни и танца «Голоса России». Старт фестивалю дадут гости из Новосибирска. Первым на сцене Гоcударственного концертного зала «Башкортостан» выступит Государственный академический Сибирский русский народный хор.

«Наше выступление в Уфе проходит не только в рамках фестиваля «Голоса России», которому мы желаем процветания и творческого долголетия, — поделился худрук Сибирского хора, заслуженный артист России Николай Лугин. — Мы находимся в гастрольном туре, посвященном 80-летию Новосибирской области. Уфа – один из 17 городов России, которому мы представляем свою юбилейную программу. Кстати, в Уфе за нашу почти 80-летнюю историю мы бывали не раз. И снова ждем встречи с благодарным башкирским зрителем!».

Фестиваль «Голоса России» проходит в Уфе впервые. 30 сентября, 4 и 17 октября концерты проекта состоятся на сцене Городского дворца культуры.

30 сентября выступит любимец уфимских зрителей Государственный ордена Дружбы народов ансамбль песни и танца Республики Татарстан.

4 октября– концерт прославленных музыкантов — Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

17 октября фестивальную программу завершит Фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас» г. Уфы.

Теги: фестивали
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