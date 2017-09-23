В Башкирии вступили в брак более тысячи пенсионеров Фото: Ирина Недялкова В Башкирии вступили в брак более тысячи пенсионеров Фото: Ирина Недялкова

УФА, 23 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии в 2016 году зарегистрировали браки 680 мужчин и 389 женщин в возрасте старше 60 лет. Из них 91 мужчина и 48 женщин сделали это впервые. Данные приводит Башкортостанстат в выпуске, посвященном Дню пожилых людей. Эксперты отмечают, что старшее поколение сохраняет не только экономическую, но и брачную активность, что связано с увеличивающейся продолжительностью жизни.

Современные пенсионеры имеют заметно более высокий уровень образования, чем пожилое население 20-30 лет назад. По итогам последней переписи населения в возрастной группе 60-64 лет 610 человек из 1000 имели какое-либо профессиональное образование, в том числе 169 человек – высшее. В группе 65-69 лет – 461 и 140, соответственно. По итогам ВПН-2010, среди людей в возрасте 60-64 лет продолжали работать были около 20% , в возрасте 65-72 лет – более 5%.