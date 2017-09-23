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23 сентября Суббота

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В Башкирии активисты ОНФ вышли на тропу здоровья «Уфимские липы» и озеленили «Забытые уголки» столицы

ОБЩЕСТВО

В Башкирии активисты ОНФ вышли на тропу здоровья «Уфимские липы» и озеленили «Забытые уголки» столицы

Фото: пресс-служба ОНФ

В Башкирии активисты ОНФ вышли на тропу здоровья «Уфимские липы» и озеленили «Забытые уголки» столицы

Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 23 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии активисты ОНФ в субботу, 23 сентября, приняли участие сразу в двух экологических акциях.

В рамках регионального проекта ОНФ «Забытые уголки» вместе с лучшими одиннадцатиклассниками гимназии № 121 Калининского района Уфы фронтовики высадили липы. Посадили восьмилетние деревья, у которых очень хорошая приживаемость. Перед началом работ специалисты показали ребятам как правильно сажать. Выбрали липы, потому что они являются символичными для республики, слава башкирского меда напрямую связана с нашими медоносными липами. Через несколько лет жители Инорса будут наслаждаться цветением молодой липы.

«В прошлом году мы посещали Инорс и не обнаружили ни одной точки отдыха населения: ни скверов, ни парков. То что мы увидели, было в ужасном состоянии. У нас родился проект под названием «Забытые уголки», — рассказал руководитель группы «Качество повседневной жизни» Николай Фадеев. — Мы предложили администрации города взять этот вопрос на контроль. Сегодня фронтовики повторно приехали в Инорс, и увидили, что обещания, которые давала мэрия, исполняются. Мы приехали не с пустыми руками. Привезли с собой липы и сегодня вместе со школьниками их посадили».

Посадка саженцев плавно переросла в уход за уже очищающими городской воздух деревьями.

Активисты ОНФ оказали посильную помощь в субботнике на тропе здоровья «Уфимские липы».

Теги: ОНФ, экологические акции
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