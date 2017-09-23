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23 сентября Суббота

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«Салават Юлаев» на выезде обыграл магнитогорский «Металлург»

СПОРТ

«Салават Юлаев» на выезде обыграл магнитогорский «Металлург» Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» на выезде обыграл магнитогорский «Металлург» Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

УФА, 23 сен 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Уфимский «Салават Юлаев» удачно начал выездную серию. В пятницу, 22 сентября, на магнитогорской «Арене-Металлург» был повержен местный «Металлург».

Счет в матче на пятой минуте открыл Захар Арзамасцев с передачи Линуса Умарка и Теему Хартикайнена. До первого перерыва «юлаевцы» сумели отличиться еще раз — при помощи Энвера Лисина и Александра Логинова шайбу в ворота хозяев отправил Евгений Бодров. В начале второго периода уфимцы еще раз огорчили «металлургов» — численным преимуществом воспользовался Филип Ларсен.

Не желая уступать гостям с разгромным счетом, «Металлург» бросился отыгрываться. К исходу второго периода хозяева сократили отставание до минимума, а за десять минут до конца третьей двадцатиминутки Филиппи удалось сравнять счет. Однако упускать победу «юлаевцы» не собирались — финальную точку в матче поставил Вячеслав Солодухин. Ассистентами стали Максим Майоров и Йоонас Кемппайнен. 4:3 — «Салават Юлаев» побеждает «Металлург».

Следующий матч состоится в воскресенье, 24 сентября. В Екатеринбурге уфимцы выйдут на лед против местного «Автомобилиста».

Теги: ХК «Салават Юлаев»
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