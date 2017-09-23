Башкортостан завоевал награды на Всероссийском конкурсе проектов «ПРОФ-IT» в Ярославле Фото: Андрей Старостин Башкортостан завоевал награды на Всероссийском конкурсе проектов «ПРОФ-IT» в Ярославле Фото: Андрей Старостин

УФА, 23 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Проект Республики Башкортостан «Современная цифровая образовательная среда» завоевал победу на Всероссийском конкурсе проектов в сфере информатизации «ПРОФ-IT» в Ярославле. Проект был представлен Госкомитетом РБ по информатизации в номинации «IT в образовании».

Третье место в этой номинации награды удостоен еще один проект от Республики Башкортостан — «Автоматизированная информационная система «Комплектование».

В сфере развития электронного образовательного процесса республика является передовым регионом в стране. В 2016 году на «ПРОФ-IT» в номинациях «IT в открытом регионе» и «Ведомственная информатизация» практики от Башкортостана также становились лучшими в стране. Тогда победы одержали система «Открытая Республика» и информационная система по управлению муниципальной собственностью города Уфы.

В этом году образована Ассоциация развития информационных технологий Республики Башкортостан, которая объединила в себе и продолжает подключать IT-компании республики для совместного решения возникающих в отрасли задач, реализации крупных проектов общими усилиями.

Правительством региона принята новая государственная программа «Развитие информационного общества в Республике Башкортостан» на период до 2023 года, определившая основные векторы качественного развития сферы информационных технологий. Организована государственная поддержка начинающих IT-стартапов, их взаимодействия с соответствующими венчурными фондами и инвесторами.

«С января 2014 года компания «Форт Диалог» перенесла свой головной офис из Набережных Челнов в Уфу, IT-рынок Башкортостана оказался для нашего бизнеса более перспективным. В первую очередь, это касается работы с государственными заказчиками. Очень сложно, например, выиграть конкурсы на поставку каких-то IT-решений в ОГВ Республики Татарстан, там, как правило, всегда побеждают компании из Казани. В этом плане Башкортостан более открытая республика. Также большим плюсом является наличие в Уфе (в сравнении с Челнами) профильных вузов и развитого рынка кадров, что позволяет формировать конкурентоспособную команду профессионалов», — говорит председатель IT-Ассоциации Республики Башкортостан, генеральный директор компании «Форт Диалог» Кирилл Полетаев.

В республике существуют государственные меры поддержки IT-компаний, в частности, сниженные тарифные ставки по страховым взносам для компаний, прошедших аккредитацию в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, пониженные взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, действующая система предоставления грантов на реализацию проектов, научно-исследовательскую деятельность в сфере информационных технологий и прочие.

«Сегодня процесс развития информатизации республики уже необратим и есть уверенность, что наш регион окажется на передовой в части реализации недавно утвержденной по поручению Президента России Владимира Путина программы «Цифровая экономика в Российской Федерации», — отметили в Госкомитете РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика».