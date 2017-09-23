УФА, 23 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

27 сентября в Уфимской художественной галерее открывается выставка «Переплетая быль и небыль…». Выставка посвящена 85-летию со дня основания Башкирского государственного театра кукол. Уфимцы смогут увидеть произведения сценографии, сценические куклы из фондов театра, отражающие становление и развитие репертуара. Отдельный модуль в экспозиции будет посвящен авторской кукле. Выставка продлится до 21 октября.

В рамках экспозиции будет также представлена выставка произведений памяти заслуженного деятеля искусств РБ Наиля Байбурина (1956 — 2015). Его творческий путь долгие годы был связан с театром кукол, в котором он работал художником-постановщиком, главным художником, главным режиссером.

Как сценограф Наил Байбурин оформил более 30 спектаклей в различных театрах Башкортостана и России. Среди наиболее известных его работ можно назвать такие, как «Индийская легенда» Н. Гусевой и С. Потабенко, «Лисистрата» Аристофана, «Букет для мамы» И. Альмухаметова, «Студенты» Н. Гаитбаева, «Башкирская свадьба» М. Бурангулова, «Белый коршун» Г. Байбурина, «Платочек» Т. Миннуллина, «Волшебная лампа Аладдина» Н. Гернет, «Ищи ветра в поле» В. Лифшица и И. Кичановой и другие.

Наил Байбурин принимал участие в разработке творческой концепции многих тематических праздников. В 2004 и 2005 годах он являлся главным художником республиканских фольклорных праздников «Салават йыйыны», посвященных дню рождения Салавата Юлаева. В 2004 году был организатором этноартфестиваля «Прямая линия» в Московском доме национальностей.

Наил Байбурин снискал широкую популярность и известность как режиссер перформансов. Он является автором и постановщиком таких перфомансов, как «Науруз-байрам», «Принцесса Чингисхана», «Золотая пайзца», «Сульды».