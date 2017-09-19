УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе будет издана иллюстрированная «Конституция Республики Башкортостан глазами детей». Макет издания подготовлен по итогам конкурса детского рисунка, который проводился Конституционным Судом РБ в начале 2016-го учебного года. При составлении было использовано 212 рисунков (на 192 страницах), признанных лучшими по итогам конкурса.

Издание включено в план организационных мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия образования Башкортостана. Контракт на издание книги будет подписан по результатам государственной закупки. Ориентировочная дата публикации извещения – конец сентября 2017 года, сообщили «Башинформ» в Конституционном Суде РБ.

За всю историю существования Конституционного Суда подобный конкурс проводился впервые и сразу получил большой резонанс: поступило более 1600 рисунков из 44 районов и девяти городов. Участие в нем приняли не только воспитанники детских садов, школ, других детских образовательных учреждений, но и почти всех социальных приютов республики.

«Глубокие правовые знания становятся неотъемлемой частью жизни каждого из нас, и для молодого поколения особенно важно уверенно осознавать себя в этом обществе, правильно понимать свои права, обязанности и ответственность. Хотелось бы призвать всех ребят нашей республики: развивайте свое правовое сознание, ведь оно начинает формироваться именно с детства и именно со школьной скамьи, и обязательно пригодится вам в будущем», — обращается к подрастающему поколению куратор конкурса, судья Рузиля Каримова. В связи с этим в ряде школ Уфы были проведены открытые уроки, посвященные Конституции Республики Башкортостан.

Конкурс детского рисунка был проведен на высоком уровне и требования к работам предъявлялись самые серьезные. В состав жюри вошли судьи Конституционного Суда, Уполномоченный по правам ребенка в РБ, представители министерств культуры и образования.

«Рисунки рассматривались не только с художественной стороны, но также оценивались творческие способности детей, содержательность работ, стремление юных участников отобразить содержание и дух Конституции Башкортостан. Было приятно, что многие работы соответствовали всем требованиям конкурса, демонстрировали понимание важности Основного документа, дети смогли осознано выразить свои смысловые ассоциации, связанные с нормами главного закона нашей республики», — рассказала куратор конкурса.