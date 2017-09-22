В Уфе проходит Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам межнациональных отношений Фото: Олег Яровиков В Уфе проходит Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам межнациональных отношений Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе проходит Всероссийская научно-практическая конференция «Исторический опыт межэтнического и межконфессионального взаимодействия народов России и Башкортостана как фактор и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных отношений в республике». Ее инициатором выступил «Собор русских Башкортостана». Для участия в конференции приглашены представители различных конфессий, администраций муниципальных образований республики, национально-культурных объединений, общественных организаций, ученые и преподаватели вузов, средств массовой информации, а также гости из Москвы и Казани. Форум продлится в течение дня.

Участников конференции приветствовали руководитель администрации главы республики Владимир Нагорный, председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

В своем выступления спикер башкирского парламента отметил, что этнические, конфессиональные процессы и явления касаются практически всех сторон жизни общества, включая сферы культуры, экономики, политики, межличностных, межгрупповых и международных отношений.

«В рамках укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов в Башкортостане проводится комплексная и целенаправленная работа. В нашей республике разработана нормативная правовая база, направленная на поддержку и развитие народов Башкортостана. Успешно работают комиссии по вопросам межконфессиональных и межнациональных отношений», — рассказал Константин Толкачев.

Председатель Госсобрания Башкортостана отметил, что оценивает сегодняшние межэтнические и межконфессиональные отношения в регионе как стабильные.

«История формирования и развития межнациональных и межконфессиональных отношений в нашей стране насчитывает многие века. Россия формировалась как полиэтническое и многоязычное государство, в котором нормой сосуществования народов стало взаимодействие, взаимопроникновение культур. И сегодня Россия — многонациональное федеративное государство, что и закреплено в Конституции страны. Культура России и Башкортостана, будучи исконно многонациональной, и впредь должна оставаться мощным фактором идейно-нравственной консолидации нашего общества», — сказал спикер.