Как уберечься от гриппа: 10 вопросов о вирусах и прививках
УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.
По всей стране началась вакцинация против гриппа. Чем опасен вирус, защитит ли прививка от простуды и почему вакцина остается лучшим средством профилактики – в материале ИА «Башинформ».
Чем опасен грипп?
Грипп относится к числу острых респираторных вирусных инфекций. Большинство заболевших выздоравливают за несколько дней. Однако бывают и другие сценарии – вплоть до летальных исходов. При гриппе могут обостряться хронические заболевания. Но главное — болезнь опасна своими осложнениями, которые могут ударить, например, по органам дыхания, сердечно-сосудистой и нервной системе.
Когда ждать эпидемии?
В этом сезоне эпидемия гриппа ожидается в январе-марте 2018 года. Минувшей зимой эпидемия длилась восемь недель – с 26 декабря по 19 февраля. Пик заболеваемости был пройден в начале января.
Всего, по данным Министерства здравоохранения РБ, в прошлом сезоне переболели около 200 тысяч человек, 120,5 тысячи из них – дети.
Чем отличается вирус-2017?
В прошлом году среди причин заболеваемости в республике «солировал» вирус А2 (H3N2), известный как «Гонконг», также в незначительной степени эпидемию вызывал грипп B. Своей активности не утратят они и в этом году. Однако в новом сезоне медики предостерегают от штамма А1 (H1N1). Главная его опасность в том, что он может вызывать осложнения – быстро развивающуюся пневмонию (которая, в свою очередь, может стать причиной смертельного исхода). Именно его разновидность – «свиной грипп» — вызвала пандемию в 2009 году.
Когда возникает пандемия?
Человек, переболевший гриппом, получает иммунитет – но только к тому вирусу, который уже знаком организму. Однако коварство этой болезни заключается в изменчивости вирусов. Когда появляется грипп, штаммы которого еще не встречались у людей, возникает пандемия. «Фабрикой» для создания новых вирусов могут становиться организмы животных – например, свиней или домашних птиц. Отсюда и названия – «свиной» и «птичий» грипп.
Как уберечься от гриппа?
Наиболее эффективный способ борьбы с гриппом – вакцинация (в отличие от других ОРВИ, прививки от которых не существует).
Прививка защищает от вирусов, «актуальных» в нынешнем сезоне. Рекомендации о том, какие штаммы вируса гриппа должна содержать вакцина, ежегодно составляет Всемирная организация здравоохранения.
Есть ли противопоказания для вакцинации?
Существует два типа вакцины – живая, в состав которой входит ослабленный вирус, и неживая (или инактивированная). Инактивированную вакцину можно вводить даже детям (не младше шести месяцев) и беременным. Вообще противопоказаний к прививкам от гриппа немного – лихорадочные состояния, обострения хронических заболеваний, аллергия на яичный белок (если он входит в состав вакцины) или другие компоненты вакцины, реакция организма на предыдущую прививку.
Вакцины могут быть отечественными и импортными. По данным НИИ гриппа Минздрава РФ, все вакцины, которые применяются в нашей стране, лицензированы, содержат одинаковый состав безопасных вирусов и не отличаются по качеству и эффективности.
Кому положена бесплатная прививка?
«Группы риска», которые подлежат обязательной вакцинации против гриппа, перечислены в национальном календаре прививок. Средства на их иммунизацию выделяются из федерального бюджета. По данным минздрава Башкирии, в этом году планируют привить 1,6 млн человек (примерно 40% населения): детей, которые ходят в детсады, школьников, студентов, призывников, пенсионеров старше 60 лет, работников образовательных и медицинских учреждений, ЖКХ и птицеводческих хозяйств, людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и других.
Где сделать прививку?
Вакцины в медучреждения республики уже поступили. Чтобы сделать прививку, обратитесь в поликлинику по месту жительства. Если бесплатная прививка вам не положена, привиться можно по своей инициативе – по месту жительства или в частной клинике. В любом случае провести процедуру может только медицинский работник – и только после осмотра врача.
Перед введением вакцины, по закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», вы должны будете подписать согласие на медицинское вмешательство. Если прививку делают ребенку до 15 лет, такое согласие подписывают родители или законные представители.
Можно ли заразиться от прививки?
Заразиться через вакцину нельзя. Но побочные эффекты (напоминающие симптомы гриппа) возможны: головная боль, слабость, температура (до 37,5°С), покраснение кожи в месте инъекции. Они являются нормальной реакцией организма и обычно проходят в течение одного-двух дней. В редких случаях могут возникать аллергические реакции на компоненты вакцины. Если в прошлом ваш организм уже «реагировал» на введение вакцины, обязательно скажите об этом врачу перед прививкой.
Привился – значит, не заболею?
Грипп входит в число острых респираторных вирусных инфекций, и его симптомы не являются специфическими. Это высокая температура, озноб, головная боль, насморк, боль и першение в горле, кашель, резь в глазах и другие. Поэтому без лабораторных исследований со 100%-ной уверенностью диагностировать грипп нельзя.
Вакцина защитит ваш организм только от тех вирусов, штаммы которых содержит. Они наиболее опасны для человека, но кроме них существует еще более 200 вирусов – они менее опасны, но могут вызывать ОРВИ. Поэтому в период эпидемий, чтобы не заболеть, нужно прибегать к так называемой неспецифической профилактике — максимально снизить возможность попадания вируса на слизистые оболочки. Как можно реже бывайте в местах скопления людей, тщательно мойте руки с мылом, промывайте полость носа и почаще проветривайте помещение.