В этом сезоне эпидемия гриппа ожидается в январе-марте 2018 года. Минувшей зимой эпидемия длилась восемь недель – с 26 декабря по 19 февраля. Пик заболеваемости был пройден в начале января.

Всего, по данным Министерства здравоохранения РБ, в прошлом сезоне переболели около 200 тысяч человек, 120,5 тысячи из них – дети.



