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В Башкирии будет создан правовой ситуационный центр, направленный на сохранение башкирского языка

ОБЩЕСТВО

В Башкирии будет создан правовой ситуационный центр, направленный на сохранение башкирского языка Фото: Олег Яровиков

В Башкирии будет создан правовой ситуационный центр, направленный на сохранение башкирского языка Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Для оказания поддержки родителям, учителям, директорам школ, отделам образования администраций муниципалитетов при Всемирном курултае башкир создается правовой ситуационный центр. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» сообщил председатель Исполкома ВКБ Амир Ишемгулов.

«В задачи данного центра в первую очередь входят консультации по вопросам изучения башкирского языка как государственного и как родного, — пояснил руководитель общественной организации. — Квалифицированные юристы, при желании обратившихся, помогут в составлении обращений и запросов в организации по вопросам, связанным с защитой прав и интересов граждан в сфере языковой политики. Сотрудники центра также могут оказать содействие в составлении заявлений, обращений, исковых требований, связанных с сохранением права на изучение башкирского языка».

Амир Ишемгулов отметил, что центром также будет вестись мониторинг благополучия языковой ситуации в образовательных учреждениях на территории республики. Кроме того, по результатам работы Центра будет подготовлен общественный доклад «О состоянии языковой среды в РБ».

Для финансового обеспечения деятельности данного центра будет создан специальный фонд. Это позволит жителям Башкортостана пользоваться услугами центра на безвозмездной основе. Обратиться в правовой ситуационный центр можно по адресу: г. Уфа, ул. К. Маркса 3, кабинет №101 или по телефону: 8 (347) 246-30-42.

Теги: башкирский язык
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