УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Уфа» с треском вылетела из Кубка России от «Олимпийца», — усмехается не шибко разбирающийся корреспондент ИА REGNUM из Нижнего Новгорода: «21 сентября на стадионе «Химик» был разыгран матч 1/16 финала Кубка Росси между командами «Олимпиец» и «Уфа». Матч завершился со счетом 1:1 и победой «Олимпийца» со счетом 4:1 в серии пенальти».

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак, комментируя «Спорт-Экспрессу» результат своих подопечных, насчет вылета не возражает («Вылету „Уфы“ из Кубка России нет оправданий»), но насчет треска иного мнения. И газета приводит его слова о том, что «соперник "умирал" на поле и ждал ошибки его команды». Но тренер победителей Николай Писарев более высокого мнения о своей команде: «Есть вопросы по судейству, „Олимпиец“ должен был обыграть „Уфу“ в основное время», «...По судейству есть вопросы сразу по нескольким эпизодам. Так что я буду ждать видеоповторы в российском футболе! Это недорого, на самом деле».

«Известия» предвкушают интересный матч на чемпионате КХЛ: ««Салават» пройдет тест на лидерство в Магнитогорске». Занимающий первое место в Восточной конференции КХЛ уфимский клуб начнет выездную серию на Урал матчем с «Металлургом». «В пятницу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встретятся два флагмана Восточной конференции, — пишут «Известия». — Двукратный обладатель Кубка Гагарина и пятикратный чемпион России магнитогорский «Металлург» на своем льду примет чемпиона России-2008 и обладателя Кубка Гагарина-2011 — уфимский клуб «Салават Юлаев»».

ИА REGNUM фиксирует ситуацию в птицеводстве: «В России выросло производство птицеводческой продукции. Производство яиц возросло на 4,4% по сравнению с 2016 годом». За январь-август текущего года производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях составило 4,01 млн тонн, что на 7,4% больше, чем годом ранее. При этом производство яиц выросло на 4,4%. «Директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов назвал регионы, обеспечившие прирост производства птицы и яиц. В первом случае это Тамбовская, Белгородская, Тульская, Курская, Волгоградская области, Башкирия и Ставрополье, во втором случае речь идет о Ленинградской, Тюменской, Ярославской, Тульской, Омской, Ростовской областях и Краснодарском крае».

«Эхо Москвы» предсказывает будущее: «Старшеклассников во всех российских школах будут обучать бюджетной грамотности». Никуда им не деться, «Учебные курсы и модули для школьных программ уже разработаны, — сообщили в Минфине. С 2016 года проект уже реализуется в пилотном режиме в Башкирии, Алтайском и Пермском краях».

«Российская газета» переносит нас в главный магазин страны: «Ярмарка фермерских товаров открылась в ГУМе». И наш взгляд скользит по полкам, где представлены «мясные деликатесы из Воронежской и Тульской областей, рыба с Байкала, Дальнего Востока и из Якутии, мед от пасечников из Башкирии и Алтая, сыр из Костромы, Тверской области и Подмосковья, чай и травяные напитки из Владимирской области и регионов Сибири».

«Интерфакс-Россия» приносит две вести из залов суда. «Бывший башкирский полицейский получил 3,5 года колонии за попытку хищения денег у предпринимателя», — это из Белорецка, где «Белорецкий межрайонный суд вынес приговор бывшему сотруднику Центра "Э" МВД Башкирии и его знакомому по делу о попытке хищения около 150 тыс. рублей у предпринимателя». И посерьезнее «Более 30 членов международной преступной группы наркоторговцев осуждены в Уфе», где «Советский районный суд Уфы вынес обвинительный приговор 33 жителям Башкирии, нескольких соседних регионов РФ, а также Латвии и Азербайджана, уличенным в наркоторговле, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в четверг. Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 4 до 13 лет в колониях общего и строгого режимов, говорится в сообщении».

РИА «Новости» сообщают, что «В башкирской деревне из-за задымления эвакуировали более 170 человек». И со ссылкой на «источник в экстренных службах региона» добавляют подробности: «"В деревне Савалеево в Кармалинском районе были эвакуированы 179 человек из-за задымления в подвале средней общеобразовательной школы. Причиной задымления стало тление проводки", — сказал собеседник агентства».

Но «Интерфакс-Россия» такой информацией не удовлетворен, поэтому пишет, что «В Башкирии из-за задымления в школе эвакуировано более 200 человек, пострадавших нет» и что «Из средней школы в селе Савалеево Кармаскалинского района Башкирии, в подвале которой произошло сильное задымление, эвакуирован 201 человек», а сообщила ему все это простая пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии в четверг.

Но все же поединок завершается в пользу РИА «Новости» – о таком уже давно нигде не писали: «"Завязали всем миром": как жители одного села совсем перестали пить». Кое-кто кое-где наводил тень на плетень, мол «трезвые села» в Башкирии давно спились. Ничего подобного: «Жители башкирского села Минзитарово уже четыре года ведут трезвый образ жизни: здесь запрещена продажа алкоголя и табачных изделий, на праздниках наливают только чай, а на местных сходах граждан агитируют вести здоровый образ жизни». И это не с чьих-то слов. Корреспондент РИА Новости съездила в Минзитарово и узнала, как его жители борются за трезвость и можно ли в местных магазинах купить пиво.

«"По нашему закону магазины не имеют права продавать водку, пиво, табачные изделия в километре от школы, детского сада, администрации сельсовета, дома культуры", — уточняет глава сельсовета Ильшат Мударисов». Действительно, обойдя все торговые точки, корреспондент убедилась, что выпивка в них не продается. Разве что в соседней деревне…