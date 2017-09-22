УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Уфимские музыканты будут солировать с российскими оркестрами. Скрипачка Юлия Гарехт исполнит концерт с Ярославским симфоническим оркестром в ноябре в Ярославской государственной филармонии. Пианистка Саида Тимина сыграет концерт с Тольяттинским симфоническим оркестром.

Студентка 4 курса кафедры специального фортепиано Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова Альбина Закирова (класс профессора Л. А. Франка) и студентка 4 курса кафедры струнных инструментов Юлия Гарехт (класс профессора А.А. Шисмана) приняли участие в мастер-классах общероссийского проекта «Река талантов». Проект был организован Санкт-Петербургским Домом музыки.

Также в проекте участвовала выпускница УГИИ, а ныне ассистент-стажер Магнитогорской государственной консерватории им. М.И. Глинки Саида Тимина (класс профессора Л. А. Франка).