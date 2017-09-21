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УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане разрушился памятник классика башкирской и татарской литературы, народного поэта БАССР Мажита Гафури. Фотографии постамента из Парка им. Мажита Гафури выложили пользователи соцсетей. Ранее на постаменте находился бюст писателя, который, по словам жителей, несколько лет назад забрали на реставрацию. Постамент стал разрушаться, надпись стирается, территория вокруг неухожена и замусорена.

Парк им. М. Гафури с родниками является одной из достопримечательностей с. Зилим-Караново Гафурийского района — малой родины писателя. Ворота парка украшает надпись «Шағир йәшәй беҙҙең йөрәктә» («Поэт живет в нашем сердце»). Место отдыха пользуется большой популярностью, многие люди приезжают сюда за чистой водой.

«Это же наш классик, великая личность. Памятник осквернен — бюста нет, постамент весь в трещинах, это кощунственно! Так наши дети деградируют, не будет нравственности», — возмущается уфимка Альфия Юсупова. Для сравнения она приложила фотографию, как памятник выглядел прежде.