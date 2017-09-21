Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.12 ↑

EUR 69.76 ↓

21 сентября Четверг

Уфа   °

В Башкирии разрушен памятник классика башкирской и татарской литературы

КУЛЬТУРА

Фото:

Фото:

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане разрушился памятник классика башкирской и татарской литературы, народного поэта БАССР Мажита Гафури. Фотографии постамента из Парка им. Мажита Гафури выложили пользователи соцсетей. Ранее на постаменте находился бюст писателя, который, по словам жителей, несколько лет назад забрали на реставрацию. Постамент стал разрушаться, надпись стирается, территория вокруг неухожена и замусорена.

Парк им. М. Гафури с родниками является одной из достопримечательностей с. Зилим-Караново Гафурийского района — малой родины писателя. Ворота парка украшает надпись «Шағир йәшәй беҙҙең йөрәктә» («Поэт живет в нашем сердце»). Место отдыха пользуется большой популярностью, многие люди приезжают сюда за чистой водой.

«Это же наш классик, великая личность. Памятник осквернен — бюста нет, постамент весь в трещинах, это кощунственно! Так наши дети деградируют, не будет нравственности», — возмущается уфимка Альфия Юсупова. Для сравнения она приложила фотографию, как памятник выглядел прежде.

Теги: память
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть