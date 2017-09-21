УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе планируют снести 16 домов. Это необходимо для продолжения строительства проспекта Салавата Юлаева, сообщает «РБК-Уфа». Ряд земельных участков Октябрьского района, где должно пройти продолжение городской магистрали, для нужд города изымает Управление земельных и имущественных отношений Уфы. Документ с решением опубликован на официальном сайте ведомства.

Под изъятие попали жители домов 86/2, 86/3, 86/4, 88, 88в, 88/4, 88,5, 90 корп. 3 по улице Новоженова, дом №2 по ул. Огарева, дома 1, 1/1, ½, 1/3, ¼, 1/5, 4/1 по улице Самаркандской и дом 4 по Уфимскому шоссе.

Строительство продолжения проспекта Салавата Юлаева начнется в 2019 году и по плану завершится в 2021. Согласно Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации Уфимская агломерация, дорога пойдет от улицы Жукова до Сельско-Богородской. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда рублей, половину суммы — из федерального бюджета. В результате проспект Салавата Юлаева протянется до северного выезда из Уфы в районе Тимашевского переезда, где к декабрю 2018 года должно завершиться строительство развязки.