Сразу три красавицы из Уфы вышли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис-2017» Фото: «Мисс Офис» Сразу три красавицы из Уфы вышли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис-2017» Фото: «Мисс Офис»

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Уфимские красавицы Анастасия Яковлева, Лилия Гибадуллина и Аймара Ахмадеева прошли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис-2017». Сейчас на сайте конкурса проходит интернет-голосование, по результатам которого определятся финалистки.

Жители Уфы и Башкирии могут поддержать девушек до 15 октября 2017 года. Это можно делать один раз в сутки. 16 октября будут объявлены имена девушек, которые пройдут в финал и сразятся за главный приз – один миллион рублей.

Зрителей заключительного шоу, запланированного на 1 декабря, ждет предновогоднее шоу: дефиле обаятельных сотрудниц офисов со всей России и из стран СНГ, коллекции ведущих отечественных дизайнеров, выступления эстрадных звезд.

Победительница конкурса красоты получит титул «Мисс Офис».