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21 сентября Четверг

Уфа   °

Сразу три красавицы из Уфы вышли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис-2017»

ОБЩЕСТВО

Сразу три красавицы из Уфы вышли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис-2017» Фото: «Мисс Офис»

Сразу три красавицы из Уфы вышли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис-2017» Фото: «Мисс Офис»

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Уфимские красавицы Анастасия Яковлева, Лилия Гибадуллина и Аймара Ахмадеева прошли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис-2017». Сейчас на сайте конкурса проходит интернет-голосование, по результатам которого определятся финалистки.

Жители Уфы и Башкирии могут поддержать девушек до 15 октября 2017 года. Это можно делать один раз в сутки. 16 октября будут объявлены имена девушек, которые пройдут в финал и сразятся за главный приз – один миллион рублей.

Зрителей заключительного шоу, запланированного на 1 декабря, ждет предновогоднее шоу: дефиле обаятельных сотрудниц офисов со всей России и из стран СНГ, коллекции ведущих отечественных дизайнеров, выступления эстрадных звезд.

Победительница конкурса красоты получит титул «Мисс Офис».

Теги: конкурс красоты
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