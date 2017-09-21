В Башкирии сформирована рабочая группа по мониторингу реализации федерального и республиканского законодательства в сфере языковой политики Фото: Олег Яровиков



В Башкирии сформирована рабочая группа по мониторингу реализации федерального и республиканского законодательства в сфере языковой политики Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

При Общественной палате Башкортостана сформирована рабочая группа по мониторингу реализации федерального и республиканского законодательства в сфере языковой политики. Задачу, поставленную Главой республики Рустэмом Хамитовым во исполнение Указа о мерах по развитию государственных языков Башкортостана и языков народов республики, Общественная палата будет осуществлять вместе с Ассамблеей народов РБ. О планах работы группы на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» рассказала председатель ОП РБ Ольга Панчихина.

«Рабочая группа будет работать при комиссии по образованию, культуре, спорту и молодежной политике, председателем которой является Лида Исаргакова. Вчера совет утвердил председателя рабочей группы, это заместитель председателя Общественной палаты РБ Галия Мухаметьянова — человек, который как никто другой знает изнутри всю систему образования. В течение двух недель будет сформирован состав группы с привлечением представителей некоммерческих организаций, национальных центров, представителей Ассамблеи народов РБ, научного сообщества, экспертов, всех тех, кто занимается языковой политикой в республике. На площадке Общественной палаты будет работать горячая линия, куда будут поступать звонки по осуществлению и реализации законодательства РФ и РБ в сфере языковой политики. Номер телефона горячей линии: 280-82-36», — пояснила руководитель Палаты.

В планах рабочей группы — выезды по республике, встречи с родительским и учительским сообществами, с общественными советами, с НКО. Мониторинг будет проводиться публично и открыто с использованием информационных и телекоммуникационных систем. По итогам общественного мониторинга рабочая группа будет вправе инициировать либо общественные обсуждения, либо общественные слушания, проверки или экспертизы.

«Мы всегда говорим, что Башкортостан — это территория согласия. Каждый из нас считает республику родным домом, и я думаю, что всегда можно договориться друг с другом, ведь погода в доме зависит от нас самих. Это же здорово, когда предлагается к изучению еще один дополнительный язык. Знание языков только расширяет кругозор детей, позволит им стать более толерантными, лучше общаться. Что касается необходимости изучения башкирского языка, приведу собственный пример. Я русская, мои дети русские и они изучали башкирский язык со 2 по 7 классы. Младший ребенок стал победителем Всероссийской олимпиады по башкирскому языку, была на олимпиаде народов России, проведенной впервые Советом Федерации совместно с музеем Пушкина. Мы — федеральное государство, где проживают много национальностей и представлено много культур. Только через детей мы можем передать культуру, которая есть, и только дети могут стать продолжателями культур народов России», — сказала Ольга Панчихина.

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