УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Трудно найти человека, который бы не знал, что такое селфи. Так называют автопортреты, которые делают с помощью камеры мобильного телефона.

Пройдите веселый тест от ИА «Башинформ» и ПАО «ВымпелКом» и узнайте, когда была сделана первая в мире «себяшка», сколько «ретвитов» собрало самое знаменитое селфи, как сделать идеальный автопортрет и сколько это может стоить.

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