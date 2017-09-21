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21 сентября Четверг

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В Башкирии жители могут присылать свои предложения по изучению башкирского языка на адрес электронной почты

ОБЩЕСТВО

В Башкирии жители могут присылать свои предложения по изучению башкирского языка на адрес электронной почты Фото: Олег Яровиков

В Башкирии жители могут присылать свои предложения по изучению башкирского языка на адрес электронной почты Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Жители Башкортостана могут отправить свои конструктивные предложения по изучению башкирского языка на электронный почтовый ящик: kurultay-ufa@mail.ru.

По словам председателя Исполкома Всемирного курултая башкир Амира Ишемгулова, все предложения, поступившие на адрес этой электронной почты, будут приняты во внимание при разработке проекта госпрограммы, направленной на сохранение и развитие башкирского государственного языка.

«Эти предложения будут широко обсуждаться на уровне Общественной палаты, и затем лучшие из них будут представлены к финансированию из фонда поддержки языков, созданного по недавнему указу главы РБ», — отметил лидер Курултая башкир.

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Теги: курултай башкир
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