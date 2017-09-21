Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.12 ↑

EUR 69.76 ↓

21 сентября Четверг

Уфа   °

Литераторов Башкирии приглашают принять участие в Международном фестивале «Чеховская осень-2017» в Ялте

КУЛЬТУРА

Литераторов Башкирии приглашают принять участие в Международном фестивале «Чеховская осень-2017» в Ялте Фото: из открытых источников

Литераторов Башкирии приглашают принять участие в Международном фестивале «Чеховская осень-2017» в Ялте Фото: из открытых источников

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Литераторов и общественных деятелей Башкортостана приглашают принять участие в работе VIII Международного литературного фестиваля «Чеховская осень-2017», организуемого при поддержке Правительства Республики Крым.

Фестиваль пройдет 28-29 октября 2017 года в городе Ялте, в местах, где жил и работал А.П. Чехов. В программе шесть номинаций: поэтический конкурс, конкурс одного стихотворения «Крымская муза», конкурс поэтов-маринистов, конкурс авторской песни, конкурс военной авторской песни, заочный литературный конкурс «Чеховские мотивы», час интересных встреч, выставка изданий участников фестиваля, культурная и экскурсионная программа. К работе в жюри в качестве почетных гостей приглашены известные писатели и общественные деятели России.

Информация о проведении фестиваля размещена на сайте мероприятия.

«Чеховская осень-2017» проводится на средства субсидии, выделенной Министерством труда и социальной защиты Республики Крым.

Теги: литературный фестиваль, Крым
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть