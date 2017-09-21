Литераторов Башкирии приглашают принять участие в Международном фестивале «Чеховская осень-2017» в Ялте Фото: из открытых источников Литераторов Башкирии приглашают принять участие в Международном фестивале «Чеховская осень-2017» в Ялте Фото: из открытых источников

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Литераторов и общественных деятелей Башкортостана приглашают принять участие в работе VIII Международного литературного фестиваля «Чеховская осень-2017», организуемого при поддержке Правительства Республики Крым.

Фестиваль пройдет 28-29 октября 2017 года в городе Ялте, в местах, где жил и работал А.П. Чехов. В программе шесть номинаций: поэтический конкурс, конкурс одного стихотворения «Крымская муза», конкурс поэтов-маринистов, конкурс авторской песни, конкурс военной авторской песни, заочный литературный конкурс «Чеховские мотивы», час интересных встреч, выставка изданий участников фестиваля, культурная и экскурсионная программа. К работе в жюри в качестве почетных гостей приглашены известные писатели и общественные деятели России.

Информация о проведении фестиваля размещена на сайте мероприятия.

«Чеховская осень-2017» проводится на средства субсидии, выделенной Министерством труда и социальной защиты Республики Крым.