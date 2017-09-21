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21 сентября Четверг

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В Башкирии вновь зажгут «Цветаевский костер»

КУЛЬТУРА

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Белебеевском районе вновь зажгут «Цветаевский костер». 7 октября в селе Усень-Ивановское состоится традиционный праздник, посвященный 125-летию известной русской поэтессы Марины Цветаевой.

В этом году гостям предлагается насыщенная программа. С 12.00 можно будет посетить литературный музей и выставку «Рябиновая фантазия», попробовать свои силы в конкурсах и играх. Художники приглашаются на «Цветаевский пленэр».

Также участники праздника смогут принять участие в Театрализованном шествии к Девичьему роднику и посмотреть подборку фильмов о жизни Цветаевой и близких ей людей. Праздник завершится поэтическим флешмобом «Цветаевский костер».

Выбор места проведения праздника не случаен. Именно в селе Усень-Ивановское летом 1911 года Марина Цветаева отдыхала с будущим мужем Сергеем Эфроном. С 2012 года в память о днях пребывания поэтессы на белебеевской земле в день ее рождения ежегодно «загорается» Цветаевский костер.

Организаторы мероприятия — Министерство культуры Башкортостана, Дом Дружбы народов РБ, Цветаевский историко-культурный центр и администрация Белебеевского района.

Теги: литературные праздники
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