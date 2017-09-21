УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

На Межрегиональном фестивале «Волга театральная» Республику Башкортостан представит Государственный академический русский драматический театр. Как сообщили в пресс-службе театра, уфимцы покажут комедию «Улыбайтесь, господа!» 24 сентября.

Межрегиональный фестиваль «Волга театральная» пройдет 23-30 сентября в Самаре. В этом году зрителям представится возможность увидеть и оценить постановки лучших театральных коллективов из Самары, Казани, Уфы, Перми, Ижевска, Ульяновска, Оренбурга, Набережных Челнов, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска.

Фестивальные спектакли пройдут на площадках Самарского государственного академического театра драмы им. М. Горького, театра «Самарская площадь», театра кукол «Лукоморье», театра драмы «Камерная сцена», театра-студии «Грань».

Фестиваль «Волга театральная» проводится в Самаре раз в два года.