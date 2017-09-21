В Башкирии вышли на след пропавшего два года назад Вадима Классена Фото: соцсети В Башкирии вышли на след пропавшего два года назад Вадима Классена Фото: соцсети

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии вышли на след пропавшего два года назад Вадима Классена. 30-летний парень пропал в июне 2015 года в Белорецком районе во время похода на хребет Инзерские зубчатки при странных и невыясненных обстоятельствах. Между туристами, с которыми он шел по маршруту, произошла размолвка, и Вадим, натерев ногу, отстал от группы. Товарищи вернулись в город без него. До сих пор многочисленные поиски МЧС и общественников не принесли результатов. Ни вещей, ни тела Вадима обнаружено не было. Но родители продолжают верить, что их сын жив, и в этом году для его поисков наняли частного детектива Нурсила Жданова.

Сейчас сыщик находится в Благоварском районе, где летом парня, очень похожего на Вадима, видели местные жители.

«Я приехал сюда специально, чтобы воочию расспросить свидетелей. Два человека мне стопроцентно подтвердили, что это был именно Вадим Классен, указав, что его совсем недавно показали в эфире НТВ. Как раз 15 сентября по телеканалу показали сюжет о продолжении дела о поисках Вадима и его фото. Еще четыре сельчанина подтвердили, что похожий на Вадима парень — с туристическим рюкзаком на плечах, в сланцах — подошел к работающим на сенокосе и предложил помочь. Помощь им оказалась уже не нужна, тогда молодой человек поинтересовался, как пройти к ближайшей станции. Они указали ему станцию 1444 км или «Казарма», туда он и направился. Это было 23 июля. Еще раньше парня, шедшего с рюкзаком вдоль железнодорожного полотна, видели в Бриштамаке. Но здесь подтверждения я не нашел, — рассказал Нурсил Жданов. — Кроме того, я установил, что в 2015 году в лесу возле Бриштамака нашли человеческий череп. Но на мое заявление в полицию, с приложенным фото, никто не отреагировал, хотя в то время велись широкомасштабные работы по поиску Вадима. Причем полицейские выехали сюда только вчера, и, конечно же, ничего не нашли. Я обратился со всеми этими фактами в МВД республики. Думаю, в ближайшее время будут разосланы свежие ориентировки о возобновлении его поисков. Кроме того, данное дело находится на проверке в Москве».

По версии Нурсила Жданова, Вадим Классен жив, и это доказывают разные факты. Сразу после исчезновения кто-то заходил в его аккаунт, хотя пароль знал только он, уверяют родители. Во-вторых, тело парня не найдено, в-третьих, сейчас появились люди, подтверждающие, что видели именно Вадима в Благоварском районе. «Конечно, за это время он мог уйти далеко по республике или даже за пределы. Помощь волонтеров тут была бы кстати, можно было бы найти какие-то свидетельства его пребывания. Я намерен и дальше опрашивать местных жителей и выяснять, куда он мог направиться», — добавил детектив.